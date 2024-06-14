ChatDPP鬧笑話！卓榮泰尷尬

卓榮泰接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月14日電（記者 楊騰凱）民進黨推出的AI聊天系統ChatDPP稱“立法院”改革相關法案符合程序正義，由於與民進黨的主張相反，在網路成為笑柄。對此，“行政院長”卓榮泰表示，ChatDPP資訊不完整，黨的主張還是應該由黨的發言系統來表達，才比較正確。



“立法院”改革相關法案涉及《立法院職權行使法》修法，賦予“立委”調查權、聽證權，已獲得三讀通過。不過“行政院”對此提出覆議案，請“立法院”再度表決，如果表決同意覆議案，修法將失效，反之“行政院”就必須接受修法。“立法院”預計21日投票。



卓榮泰今日率行政團隊赴“立法院”備詢。



中國國民黨籍“立委”廖先翔表示，民進黨的ChatDPP說“國會”改革符合程序正義，那“行政院”為什麼要提覆議案，是你們ChatDPP講話不對嗎？



卓榮泰表示，我們還是希望人工智慧是用比較正確的資訊，這或許有一些誤差，黨的主張還是應該由黨的發言系統來表達。才比較正確，



廖先翔指出，ChatDPP說符合程序正義，但“行政院”的覆議案裡面說沒有程序正義，兩者一定有一個是對的，所以是ChatDPP造謠嗎？



卓榮泰指出，ChatDPP不是造謠，只是資訊並不完整。