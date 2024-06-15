謝國樑語中評：兩岸多一份認識就降一份衝突

基隆市長謝國樑接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆6月15日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安與上海市台辦主任鍾曉敏13日共商今年在台北舉辦的雙城論壇。國民黨籍基隆市長謝國樑14日向中評社表示，樂意看到台北、上海城市交流，不管誰執政，雙城論壇可讓兩岸氣氛和緩，而基隆與深圳去年也有港口城市論壇，今年是否能續辦還要進行評估。



謝國樑今日下午赴基隆市安樂區安樂一期國宅管理站參加安樂一期國宅地區都更工作站揭牌典禮。與會的有基隆市政府秘書長方定安、國民黨籍基隆市議員秦鉦、鄭愷玲、郭美秀、民進黨籍議員洪森永、吳驊珈、藍委林沛祥秘書長沈義傳、安樂區長簡翊哲、都發處長謝孝昆、三民里長簡義雄等人。



謝國樑會前接受中評社訪問，他一直樂意看到台北、上海兩座城市有交流，不僅只是台北、上海市民受益，更能緩和兩岸氣氛，總是希望不論誰執政，都要兩岸和平，氣氛能夠和緩。至於去年辦過的基隆、深圳港口城市論壇，今年是否續辦，還要看一些實際情形，再做一些相關評估。



而謝國樑曾是華聯國際多媒體董事長，推廣兩岸影視文化有經驗。謝國樑說，有看到大陸演員胡歌12日來台，胡歌除飾演陸劇《繁花》，還有《瑯琊榜》、《獵場》等都膾炙人口。他很喜歡看胡歌演的劇，大陸藝人來台灣，能有多點交流，緩和兩岸氣氛，彼此多一分認識，就能降低一點衝突，這是他所期盼的。

