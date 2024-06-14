配合美地獄戰略　顧立雄：需與美軍戰略配合

左起，顧立雄、卓榮泰及郭智輝。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月14日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”陳冠廷在質詢時詢問“行政院長”卓榮泰和“國防部長”顧立雄，詢問台灣是否有足夠的無人載具支持美國印太司令部帕帕羅上將（Samuel Paparo）提出的地獄（Hellscape）戰略。顧立雄表示，軍方將持續透過多元管道籌獲各類型無人機，以快速形成戰力以符合防衛作戰的需求。目前台灣無人載具的數量仍需增加，並且需要進一步與美軍進行戰略配合，尤其是在指揮管制和敵我識別上，還需要進行深入的合作和談判。



14日上午，“行政院長”卓榮泰率各部會首長赴“立法院”進行施政報告並備質詢。



陳冠廷指出，美國印太司令部帕帕羅上將（Samuel Paparo）近日提出台海一旦發生戰爭時，美軍將採取的地獄（Hellscape）戰略。美軍將在台海戰事爆發時將部署數以千計的無人載具，包括海面上及海面下的無人載具，以擾亂解放軍並爭取時間。他詢問卓榮泰對此戰略的看法。



卓榮泰回應表示，近期的俄烏戰爭和以色列與哈馬斯的衝突中，已經看到了新型態的作戰方式。對於台灣來說，不對稱戰爭策略一直是最有利的防衛方式。在強化“國防”和自主“國防”力量的過程中，台灣正朝向科技化和現代化的方向努力。



陳冠廷進一步詢問，台灣是否擁有足夠的無人機和無人艦來配合美軍的戰略。他提到台灣已有劍翔反輻射無人機、騰雲長程無人機以及智龍一號消防無人艇，並強調無人載具在現代戰爭中的重要性。



陳冠廷補充，台灣必須確保本土有足夠的產業鏈和企業投入無人載具的生產。他強調，俄烏戰爭顯示了無人載具消耗量的巨大，因此需要大規模的評測基地來支持生產及測試。他呼籲跨部會協調，並希望能將無人載具的應用範圍擴展至農業、消防等領域，以減輕“國防”壓力。



最後，陳冠廷強調，無人載具產業不僅對“國家安全”至關重要，還具有廣泛的經濟和社會應用前景。他希望未來能夠制度化評測機制，讓有志於“國防”產業的企業能夠參與“國軍”建軍規劃，並且強調進口無人載具的重要性，以彌補人力資源上的不足。