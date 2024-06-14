嘉義海之夏推巨型氣墊　讓小孩放電大人吶喊

親子火舞秀將演出“火爾摩莎Firemosa”劇碼，劇情、雜耍結合火舞藝術之美。（嘉義縣政府提供） 中評社嘉義6月14日電／2024東石海之夏將於7月20、21日及27、28日在嘉義東石漁人碼頭登場。縣府14日表示，現場設置巨型宇宙航站氣墊遊具，內有太空梭中心等5大主題，能同時容納150名孩子同樂。



2024嘉義東石海之夏即將到來，今年主打“小孩放電，大人吶喊”，繼上周公佈超強演唱會卡司陣容後，嘉義縣文化觀光局14日再度公布小朋友最愛的節目內容，7月20、21日晚會將帶來世界級劇團表演，保證讓孩子們在海之夏徹底放電，從下午一路玩到晚上，保證回家立刻秒睡！



文觀局表示，第一週晚會節目，邀請台灣最強火舞“即將成真”及受邀至2024愛丁堡藝穗節表演的“狂夢藝術”。20日的“親子火舞秀”將演出“火爾摩莎Firemosa”劇碼，劇情、雜耍結合火舞藝術之美，絕對讓大小朋友大開眼界。



火舞團2014年由郭彥甫、蔡宏毅成立，召集全台火舞比賽歷屆冠軍組成，是台灣唯一“火劇”職業舞團。曾挑戰亞洲達人秀、亞洲、歐洲各大藝術祭，屢屢代表台灣登上國際舞台，廣受好評，更曾獲得法國明日馬戲團節銅牌。



文觀局指出，隔天21日由“狂夢藝術”帶來全新客製親子互動演出“馬戲書畫秀”，結合馬戲雜耍、扯鈴、親子互動、塗鴉、書法以及舞蹈等跨界合作，跳脫語言、年齡與族群限制，邀觀眾上台互動，一同在大型畫布上自由揮灑顏料，創造藝術作品，留下獨一無二的親子難忘回憶。



除了晚會劇團表演，文觀局還說從下午開始就有一系列親子表演，包括韓國氣球達人Kim、國際小丑冠軍搏逗兄弟、台馬魔術冠軍馬拉將及立方體特技達人黃子溢，更有“夢幻泡泡親子樂”、“奇幻嘉義歷險記”、“龍來嘉玩帶動跳”及“太空活寶探險記”等活動。



另外，小朋友最愛的氣墊遊具也沒有少，今年將引進超大型30米寬宇宙航站氣墊，有衛星站、防空站、火箭基地、太空梭中心及基地燃料艙等五大主題，同時段能容納150位孩子同樂，就是要一次玩個夠。