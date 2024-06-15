台中嶺東科大張台生：招生不易盼陸生回流

嶺東科技大學總執行長張台生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月15日電（記者 方敬為）全台大學申請入學分發結果13日公告，招生缺額達1.1萬，創7年來次多，頂尖大學也難逃缺額。台中嶺東科技大學總執行長張台生接受中評社訪問表示，面臨少子化浪潮，不只普通大學，技專校院同樣面臨招生不易的挑戰，尤其私校更是如此，各校都要設法將學校教學多元化、特色化，與時俱進以求突圍，因此不少學校期盼陸生回流，改善招生困境。



台灣的大學學科能力測驗13日公布申請入學分發結果，今年約4.1萬人獲分發，招生名額使用率77%，全台大學招生缺額1.1萬，創7年來次多。今年受AI、半導體產業影響，大學科系招生“理工熱、人社冷”，理工類私立大學名額使用率達九成，以人文社會學科為主學校招生不吃香。



此外，頂尖大學包括台灣大學、政治大學、清華大學、成功大學也難逃缺額命運，缺額都逾百個；全台缺額數最多的前三名皆為北部的私立大學，分別是銘傳大學667個、文化大學591個、淡江大學513個。



針對台灣高教招生困境，張台生表示，最主要是受到少子化浪潮來襲，學校普遍面臨招生挑戰，所以現在台灣的各大專院校在辦學上，都要儘量採取學生人數總量控制，同時要建立學校本身的特色，最重要的就是科系發展多元化，硬體設備要與時俱進，提供學生多元的選擇，較能夠促進招生。



張台生說，台灣的大專院校要突破招生困境，必須使出渾身解數，辦學特色化、多元化，吸引學生目光，在少子化趨勢下，未來各大學可能都要朝這個方面走，另外就是設法拓展境外生源，這也是解方之一。



張台生坦言，嶺東科大的招生情況也很艱困（112學年度新生註冊率81.27%）但是在私校當中表現還算好，除了持續精進本地學生招生作為，境外學生也會推展，當然，也很期盼陸籍學生能夠回流，對台灣高教發展有正面助益。



根據“教育部”統計資料，嶺東科大2012年到2016年，每學年平均有24位陸生註冊就學，本學年陸籍學位生人數僅2人。張台生表示，陸生對來台灣就學很感興趣，在校表現也非常好，兩岸學生在校園彼此交流、互動，相處融洽，陸生對台灣的高教除了可以改善招生困境，最可貴的還是文化交流，兩岸青年的良善互動，對於教育文化的進步都有所幫助，當然學校期盼陸生回流，端看政府政策如何實施，學校會配合。