防陸船再衝入　賴政府推小船強制裝設AIS

卓榮泰強調不再讓陸船衝入的事件再發生。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月14日電（記者 張嘉文）中國大陸阮姓男子日前駕駛快艇衝入淡水河港，引發社會關注巡防是否出現破口的問題。中國國民黨籍“立委”吳宗憲今天在質詢“行政院長”卓榮泰時，質疑民進黨是否真有準備好要抗中保台？卓承諾，會想辦法爭取20噸以下船舶裝“自動辨識（AIS）系統”，以方便在海上可以快速查明是否為“我方”船舶，避免類似事件再發生。



北部海域9日發生大陸前海軍艇長阮姓男子駕快艇直衝淡水河口事件，該船進入淡水河後，並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，經業者報案後“海巡署”才攔截逮人，被質疑中樞防衛安全拉警報，震驚社會。



卓榮泰今天在“立法院”回應吳宗憲的質詢時強調，海巡的應處的確有疏失，本次事件中，海巡有在6海浬前掌握該艇蹤跡，但誤判為台灣船舶。目前事件已進入司法調查，單位也進行檢討。



吳宗憲詢問，為避免相同事件再次發生，未來是否要立法規範20噸以下船隻，強制裝設船舶自動識別系統 （AIS）？



卓榮泰說，“海委會”有提出這樣的想法，AIS若裝在20噸以下漁船裝，這次事件或許就可以查出來它並非“我方”船舶，“海委會”已經提出檢討說明，後續怎麼樣預算爭取，他也承諾“海委會”，會盡快想辦法，避免讓類似的“國安”事件再發生。



“海委會主委”管碧玲以波特船失聯搜救為例，接到家屬報案失聯電話，茫茫大海中，海巡弟兄都非常希望如果小船出去都有攜帶式AIS在船上，很快就可以救到它。這次事件之後，很高興跨部會各部門都認為這是必須、急迫性研究課題，普遍相當有共識，但還未有最終結果。



“農業部長”陳駿季則說明，全台20噸以下漁船大概9千多艘，CTR漁筏也有9千多艘，“農業部”之前已開始補助裝設AIS，目前裝載率大概僅20%。