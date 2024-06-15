陸炳文：台灣沒有“台獨”　衹有台毒

中華預備軍官聯誼會會長、中華粥會會長陸炳文。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月15日電（記者 盧誠輝）針對賴清德520上任後的兩岸關係，中華預備軍官聯誼會會長、中華粥會會長陸炳文接受中評社訪問表示，台灣沒有“台獨”，衹有“台毒”，大家一定要團結起來一起唾棄這些“台毒”人士，贏回中華民族共同的尊嚴與繁榮的願景。



陸炳文，福建省古田縣人，6歲隨母親來台，台灣師範大學工業教育系畢業後，在桃園中學任教長達半世紀。在蕭萬長“內閣”時代，曾經擔任“行政院”參事兼第七組組長。現任中華預備軍官聯誼會會長、中華如意學會理事長、中華粥會會長。2023年兩岸四地文壇高手連袂而成的歌曲《三個百年》作詞者。



陸炳文指出，賴清德520講什麼話已不重要，重要的是台灣2300萬人有什麼想法？他今年已82歲，6歲就到台灣來，親眼見證中華民族的盛衰，現在應該是近世紀一百多年來最好的機會，兩岸如果能合起來，便世界無敵，兩岸如果分離，世界也不會一直讓台灣存在。



他提醒，賴清德要想清楚，他是台灣老百姓選出來的，才能有那麼高的權位，但台灣的家人到底在哪裡？是在台灣、大陸還是美國？賴清德應該要為在台灣的老百姓著想，也要為在大陸的台胞、台商、台生與台眷著想。



陸炳文認為，台灣沒有“台獨”，衹有“台毒”，這些“台毒”人士受到歐美帝國主義者的文化侵略影響，來毒害台灣與台灣的年輕人，但這些人都只是孬種，真有本事就用行動來獨立看看，而不是只會靠嘴巴說說而已。



他說，下次大家一定要站出來用腳來投票，投出大家心目中真的能夠讓中華民族與兩岸融合發展的重要關鍵人物，因為民進黨要的只不過是4年、8年、10年或20年而已，但大家要的是中華民族的下一個100年。