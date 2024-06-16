施正鋒：賴打朝野對抗牌固基本盤　有三方式

施正鋒。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月16日電（記者 黃筱筠）東華大學前教授施正鋒接受中評社訪問表示，民進黨這四年應該就是一再打出朝野對抗牌，很可能一路衝到2028。他指出，現在藍綠傳統支持者都在下降，民眾黨柯文哲又不成氣候。賴清德想鞏固原本基本盤，從三方面著手，首先，抗中、抗韓國瑜鞏固“死忠仔”（指忠心不變者）；第二，照顧百工百業類似“綁樁”；第三，則是尋求企業界利益結合。



施正鋒為美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任淡江大學公共行政學系教授、東華大學原住民民族學院院長，東華大學民族事務與發展學系教授，也曾擔任喜樂島聯盟主席，但後來已退黨。施正鋒是過去長期受到呂秀蓮倚重的政治幕僚。



施正鋒對中評社表示，賴清德未來四年應該就是朝野對抗的格局，過去剛上任應該都是“先禮後兵”，沒有“先兵後禮”，朝野合作氣氛不好了，難道還要去求人嗎？賴清德應該會一路對抗直到競選連任。



他表示，民進黨升高朝野對抗，可能要一路到九合一選舉，甚至要到賴清德連任選舉，過去四年選一次，至少剛選完要休息一下，後來兩年選一次就很累，現在選上就馬上又開始。他不解，到底新潮流是為了什麼？民進黨執政又是為了什麼？過去是為了理念，現在就是為了權位跟錢。



賴清德可能連任嗎？施正鋒說，目前不知道。以現在政治環境來看，藍綠政黨認同下降，白營不成氣候，基本盤就是這樣，民進黨從蔡英文連任的817萬票，到現在賴清德得票558萬票，下降非常多。新潮流、賴清德、民進黨都在跟時間競賽。



他指出，但年輕人也不見得都挺民進黨，大家正在尋找新認同，但民眾黨就是柯文哲，跟葉克膜一樣且戰且走，看起來就這樣，柯不成氣候。



施正鋒分析指出，民進黨認同下降，國民黨卻沒有上升，傳統支持在褪色，大家想要尋找新認同。民進黨一直要這樣對抗，“就是固定支持者”。因為“死忠支持者”變少，有些人也是會看不下，現在民進黨一直抗中、抗韓國瑜就是認為對“維持死忠者有用”，這算是結合理念。第二，加上利用百工百業綁樁。第三，以利益結合企業家。



對於目前有關於“國會”改革相關法案，“行政院”提出覆議案，施正鋒說，民進黨一直嗆在野黨提“倒閣”，但在野黨怎麼可能提不信任案、提“倒閣”，現在在野黨合起來超過半數，已經抓著半數，在野黨誰要改選，他嘲諷說，還是民進黨要自己提“倒閣”？



施正鋒說，美國前總統卡特多數執政，都讓國會了，但賴清德看起來是不會讓，還要趁機下鄉宣講，而那些包圍“立法院”的年輕人根本搞不清楚內容。民進黨現在要對抗韓國瑜，但韓已經進化到三點零，誰說院長不能提案，美國議長也可以提案，過去“立法院長”也曾經提案過。