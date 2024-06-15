中評關注：美方不願為賴清德新兩國論背書？

孫曉雅昨天舉行處長任內最後一場記者會，在回應賴清德就職演說則迴避評論兩國互不隸屬部分。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月15日電（記者 黃筱筠）賴清德在就職演說提到“中華民國”與中華人民共和國“互不隸屬”，被中國大陸稱為新“兩國論”，賴在接受《時代》雜誌專訪，再度拉馬英九與蔡英文替自己的“互不隸屬”背書。但美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅被問到相關議題時，未正面回應該議題。美方不想評論賴就職演說，不願意幫賴背書意味濃厚，也不想捲入兩岸較勁，成為眾矢之的。尤其，在拜登選前敏感時刻，這條“紅線”美方守得緊。



賴清德就職演說提及“中華民國”與中華人民共和國“互不隸屬”等說法，陸方解讀是新“兩國論”，之後大陸更發起環台軍演。賴清德在接受《時代》雜誌專訪時，想要拉蔡英文與馬英九替自己的說法背書，蔡在2021年雙十演說中的“四個堅持”確實有類似相關說法。賴在專訪中則提到，馬英九任內也講過，“中華民國”是一個“主權獨立的國家”，“兩岸互不隸屬”。



賴清德競選時就強調走蔡英文路線，加上賴上任後，任用多位蔡英文過去人馬掌管“國安”事務，蔡英文對於賴說法應不致於公開反對。



但賴清德就職演說還提到“有‘中華民國’國籍者，為‘中華民國’國民；由此可見，‘中華民國’與中華人民共和國‘互不隸屬’；無論是‘中華民國’、‘中華民國台灣’，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們‘國家’的名稱。”賴這些說法都超越蔡英文過去言論，蔡對於賴“超譯”還是可以接受嗎？

