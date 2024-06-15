沙國不續簽石油美元　雷倩：美元大崩解前戲

婦聯會主委雷倩向中評社分析石油美元走弱的影響。（中評社資料照） 中評社台北6月15日電（記者 張嘉文）美國與沙特阿拉伯持續50年的石油美元協議於9日到期，沙國決定不續簽，是否影響美元在全球貨幣霸主地位的問題，熟稔國際金融經濟的中華婦女聯合會主任委員雷倩向中評社表示，沙特開了這一槍，會成為“GAME CHANGER”，更是美元世界大崩解的前戲，也可能讓中美對抗的實力有所變動。



雷倩說，其中的關鍵因素有三個，第一就是全世界有更多的本地交易，雙邊交易或者是小範圍的集體交易不使用美元；第二是美元沒有石油錨定，剩下的判定基礎就是美國信用價值，這值多少錢，將會受到挑戰；第三則為會有更多數字貨幣逐漸脫離使用美元。



雷倩強調，如果美國還受到其他影響，譬如說戰爭或者是集團對抗的地緣政治影響，那美元的貨幣基礎就會更不穩定，在使用上就會更受到挑戰。



石油美元協議於1973年石油危機後成立，美國要求沙特阿拉伯將其石油出口以美元定價，並將盈餘的石油收入投資於美國國債。作為回報，美國向沙國提供軍事支持和保護。石油美元幫助美元鞏固其世界儲備貨幣的地位，並為美國帶來繁榮時代，因為他們享受到成為全球企業銷售商品的首選市場好處。

