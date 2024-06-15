新竹清華大學畢業典禮　林青霞致詞成亮點

林青霞今日出席新竹清華大學畢業典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月15日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學15日舉辦畢業典禮，台灣傳奇巨星林青霞意外現身致詞成為全場大亮點，林青霞穿上博士服分享過去一夜成名後內心的自卑與不安，並與畢業生分享她對快樂的感悟，來自認真對待自己的喜好，及持續不斷地學習。



新竹清華大學15日舉行畢業典禮，全校共有5295位畢業生，包括2337位學士畢業生、2615人碩士畢業生、343人博士畢業生。特別的是是，新竹清華大學半導體研究學院今年也迎來首屆共68位畢業生。



林青霞致詞時回憶她當年從單純的學生校園到跳入最複雜電影圈的過往，在事業如日方中之際，她從鏡子裡看到的自己卻是一張陌生且非常不快樂的面孔。“人人都以為我年輕、漂亮、有名氣、片酬高，應該是最快樂的時候，那卻是我最沒有信心、最自卑的時候。”



林青霞提到，直到她開始寫作、學畫，跟讀者分享所思所想，用心觀察和關心身邊的人、事、物，打開五官吸收天底下所有有趣的事，才真正體會到學習的樂趣。那時的她，不再只是別人眼中的林青霞，“發掘自己，做有興趣的事，那種發自內心的快樂，真是筆墨難以形容。”



林青霞說，她高中畢業時最大夢想是去上大學，沒想到電影賣座後，一部接一部沒停過，直到拍了一百部。她打趣說，雖沒念過大學，在電影裡倒是演過多回大學生，甚至上過清華大學。沒上大學的遺憾壓在她心裡幾十年，直到後來終於想通，在社會上工作也是學習，只要有心學習，隨時隨地都可以。林青霞最後祝福畢業生都能夠盡早實現夢想，“讓自己先快樂起來，再把快樂的種子散播出去，讓世界因你而變得美麗。”



新竹清華大學校長高為元則勉勵全體畢業生，當你們走出這一扇門，離開了校園，即將面對的就是社會。社會不是一張考卷，人生也沒有標準答案。當大家都在說你一定要選擇什麼行業、一定要進哪家公司時，請你先聽聽內心的聲音，不要一窩蜂，也不要用別人的尺來衡量自己的價值。



高為元表示，在這重要的一天，他想提醒大家，在你們的背包裡已經有的人生工具“信心”，畢業生可以坐在這裡，就代表已具備該有的能力與知識，已克服學習及生活中大大小小的挑戰，所以請你相信自己，勇敢去做人生的下一個選擇。高為元致詞完後則以“心目中永遠的東方不敗”介紹林青霞出場，台下畢業生及家長們都熱情歡呼鼓掌。



新竹清華大學指出，校長高為元在香港大學擔任副校長時，認識林青霞並結為好友，且香港大學也曾頒發榮譽博士給林青霞，在認識林青霞的過程中，發現大家眼中的大明星除了集美貌和財富於一身外，但事實上在演藝事業和人生過程中經歷許多挫折，他認為這些克服挫折的經驗，非常適合與畢業生分享，可提供年輕人在人生上的啟發。



新竹清華大學強調，1974年秦漢與林青霞在清大校園拍過電影“愛的小屋”，前年底他擔任清大校長時，也邀請林青霞再次回到清大校園懷舊，認為林青霞和清華大學也有頗深淵源。過去畢業典禮邀請的致詞嘉賓，主要都以企業人士居多，主要講述其就業困難和挑戰經歷，讓要步出校園的畢業生、學弟妹少走冤枉路。先前知名歌手泰勒絲受邀至美國紐約大學為畢業致詞也非常成功，影星湯姆.漢克斯也曾赴耶魯大學為畢業生演講，因此不衹有企業界嘉賓可以邀請，只要是對於學生有所助益的都是受邀對象。