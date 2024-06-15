國民黨說明會台南起跑　近千支持者現身力挺

國民黨“國會”改革說明會第一場在台南市東區龍山社區活動中心旁三角公園舉辦，上午湧進近千人，氣氛熱絡。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南6月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨全台展開“國會”改革說明會，今天第一場就從台南出發，挑戰賴清德本命區，聚集黨內聲量高的藍委到場站台，訴求“要改革、要查弊”，台南市東區龍山社區活動中心旁三角公園上午湧進近千人，氣氛熱絡。主辦的國民黨不分區“立委”、台南市黨部主委謝龍介也向群眾喊話“有你們當靠山，我們會勇敢向前走！”



國民黨15日上午在台南市東區龍山社區活動中心旁三角公園，舉辦“第三波民主改革－國會改革說明會”。另外，民進黨下午也在台南東區關帝殿舉辦“反濫權、護民主”說明會。藍、綠都在台南辦說明會，互別苗頭。



國民黨“第三波民主改革－國會改革說明會”上午9時30分正式開始，活動陸續邀請國民黨台南市議員林美燕、蔡育輝、許至椿、盧崑福、王家貞上台助講開場，“挺韓五虎將”強強滾大哥、杏仁哥也到場助講，炒熱氣氛。



國民黨黨主席朱立倫因另有行程沒有到場，改由國民黨秘書長黃健庭代表並率領青年團眾人一起上台開講。國民黨“立委”王鴻薇、吳宗憲、徐巧芯、柯志恩也都輪番上台開講。活動最後交由“立委”、台南市黨部主委謝龍介壓軸上台。



黃健庭上台砲轟民進黨當家鬧事，到底執政黨說了多少謊話？他強調這一場重點就是要向鄉親說明“國會”改革，不要再讓民進黨一直造謠、說謊。他反問，民進黨到底在怕什麼？這次很多修法內容還是民進黨過去主張，連民進黨大老林濁水都說，這次“國會”改革內容歷來最完整。他批，民進黨無法接受變成少數黨，無法接受不再一黨獨大。



黃健庭表示，“國會”調查權、聽證權與藐視“國會”罪，是全世界先進民主國家都有的制度，不是直到今天才發明，有美國眾議員看到“立法院”因為這個美國都有的進步法案吵吵鬧鬧，不明白民進黨為何阻擋。“國會”改革是朝野長期推動的工作就是要讓“立委”能負責在“立院”行使職權，真正有權力監督政府，捍衛人民權利。



謝龍介上台時表示，這次活動僅從網路、臉書宣傳，透過民眾自發性參與，希望感受民眾盼望“國會”改革的動力，從早上8時許就持續有人前來，看到台下的群眾讓他非常感動，非常感謝現場超過2500人到場支持。



謝龍介指出，民調顯示有6成民眾支持“國會”改革，民進黨卻挾著行政資源不斷抹黑、以及反宣導，府院黨高層都要下鄉開講，甚至接下來還打算發動罷免，就職滿一年後，也就是明年初就會啟動連署，民進黨只要再選上1、2席“立委”就會再取得多數，絕不能讓民進黨得逞。



謝龍介在台上大聲疾呼“國民黨有民眾做後盾，就有底氣，有你們當靠山，我們會勇敢向前走！”台下群眾也奮力吶喊給予支持。



今天說明會活動，國民黨也準備各種手舉牌讓民眾使用，包括“拒絕綠金，查弊除弊”、“要改革，要查弊”、“堅定改革，全面查弊”等標語，另外還有發礦泉水和扇子，公園周遭也有綁活動布條。說明會進行到上午11時左右結束，參與者以長輩居多。