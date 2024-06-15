兩岸茶文化分享會　福建代表無法來台與會

兩岸茶文化創世分享會15日在桃園市龍潭區的台灣客家茶文化館舉行。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月15日電（記者 盧誠輝）由台灣原生山茶文化學會與福建省南平市茶葉學會共同舉辦的兩岸茶文化分享會15日盛大登場，但原本受邀來台出席分享會的福建省南平市茶葉學會5名代表，卻突然因故無法來台與會，讓主辦單位相當遺憾，兩岸的民間與學術交流還是要開放才對。



兩岸茶文化創世分享會15日在桃園市龍潭區的台灣客家茶文化館舉行，此次學術講座原本邀請兩地茶區於山茶與岩茶代表性學者專家進行兩岸學術交流，各以學術基礎、製作經驗與來茶業發展等方向，提出個人專業分享報告，促進兩岸茶文化交流。



但原本應邀出席的福建省南平市茶葉學會5名代表，卻突然因故無法來台與會。對此，台灣原生山茶文化學會理事長鄭子豪告訴中評社，他感到相當遺憾，但福建代表就是沒辦法到台灣來，他也沒辦法，希望兩岸的民間與學術交流還是要開放才對。



鄭子豪表示，兩岸茶技藝與茶科技的交流與溝通，從1990年就已開始，當時台灣考察團赴閩考察，與福建省茶葉界專家在福州開展學術交流，此後為強化兩岸茶產業經濟技術文化交流，兩岸茶文化人的相互往來便更為密切，也推動閩台茶產業的創新發展。



鄭子豪指出，此次茶文化分享會與品茗活動是為配合政府推動台灣原生山茶政策及增進兩岸茶文化交流，所以才特別舉辦一場台灣原生山茶與武夷岩茶的創世分享會。台灣原生山茶是台灣唯一可以製作多樣性茶類飲用的台灣原生種山茶，也是百分百台灣茶祖先不可替代的茶種地位。



鄭子豪提到，大陸武夷岩茶自古就是閩北烏龍茶的代表，也是近年來最富代表性的大陸區域性茶種及製法，在不同於二地區域的學術發表、製作技術及茶類品茗上各自表述，對二地茶文化交流融合，應該可以衝擊出更多火花，並提昇台灣原生山茶的國際地位，是此次品茗活動的最大目的。