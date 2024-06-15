台南開反制青鳥第一槍　謝龍介領軍千人到場

國民黨首場國民改革說明會在台南，由國民黨“立委”、台南市黨部主委謝龍介主辦。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南6月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨今天展開全台“國會”改革說明會，開反制民進黨青鳥行動第一槍，地點還在賴清德本命區台南，不過外界關注為何國民黨黨主席朱立倫沒有到場參與，對此，主辦的國民黨“立委”、台南市黨部主委謝龍介強調有邀請，但朱立倫另有行程，大家不要想太多，且後面還有很多場，朱主席當然會身先士卒。



國民黨15日上午在台南市東區龍山社區活動中心旁三角公園，舉辦“第三波民主改革－國會改革說明會”。另外，民進黨下午也在台南東區關帝殿舉辦“反濫權、護民主”說明會。藍、綠都在台南辦說明會，互別苗頭。



有關媒體詢問為何國民黨黨主席朱立倫沒有出席活動，國民黨“立委”、台南市黨部主委謝龍介受訪時強調，活動有邀請主席，但朱立倫因為另有行程，所以改由秘書長黃健庭到場，黃健庭擔任過“立委”，也非常瞭解“立院”運作及“國會”改革議題，所以請大家不要想太多，後面還有很多場說明會，主席當然會身先士卒，大家不用猜忌。



國民黨“第三波民主改革－國會改革說明會”上午9時30分正式開始，由國民黨秘書長黃健庭、國民黨“立委”王鴻薇、吳宗憲、徐巧芯、柯志恩也都輪番上台開講。活動最後交由“立委”、台南市黨部主委謝龍介壓軸上台。



另外，國民黨台南市議員林美燕、蔡育輝、許至椿、盧崑福、王家貞，以及“挺韓五虎將”強強滾大哥、杏仁哥等人也都上台助講。今天活動大約近千人到場支持。