中評現場：綠營鬧場說明會　藍營標語海反制

國民黨15日在台南舉辦首場“國會”改革說明會，挺綠的黑衣男亂入被包圍，警方最後將其帶離。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南6月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨今天在台南舉辦首場“國會”改革說明會，吸引近千名藍營支持者到場，場面熱絡。雖然說明會開始及最後分別都有綠營支持者舉牌亂入，不過藍營支持者也不是省油的燈，用人海及標語海來反制，不給對方有做文章的機會。



國民黨15日上午在台南市東區龍山社區活動中心旁三角公園，舉辦“第三波民主改革－國會改革說明會”。另外，民進黨下午也在台南東區關帝殿舉辦“反濫權、護民主”說明會。藍、綠都在台南辦說明會，互別苗頭。



國民黨“第三波民主改革－國會改革說明會”上午9時30分正式開始時，突然主舞台旁有一對男女高舉“國民黨不倒，台灣不會好”白字黑底手舉牌到場表達反對意見，雖然沒有出聲，但已引起其他藍營支持者的不滿。



正在直播中的“挺韓五虎將”杏仁哥也直接趨前過去質問對方是否故意鬧場，許多媒體也聞訊而至。警方也立即上前維持秩序，並將該對男女帶到公園外，避免衝突擴大，影響活動進行。



到了最後壓軸，由藍委、台南市黨部主委謝龍介上台開講時，又有一名藍色外套女子拿著“謝龍介，不要再被政治耽誤諧星之路”的手舉牌出現在主舞台附近，再被藍營支持者發現上前理論，許多婆婆媽媽看到也在旁邊無奈搖頭。



最後，由藍營青年團團員高舉支持“國會”改革、支持查弊案的手舉牌，站在該女子身旁高聲表達支持“國會”改革的論述來反制，其他人也紛紛拿著手舉牌支援，讓圍觀的長輩們對青年團員鼓掌叫好“年輕人這樣就對了”。而該女最後也被警方勸離現場。