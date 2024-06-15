中評鏡頭：藍營女戰將人氣高　揮反罷免大旗

藍委徐巧芯上台時不斷呼籲“藍營一席都不能少”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南6月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨今天展開全台“國會”改革說明會，第一場從台南起跑，瞄準賴清德本命區。除了訴求要改革、要查弊，反制綠營罷免也是主軸，藍營戰將“立委”徐巧芯上台時不斷呼籲“藍營一席都不能少”，藍委王鴻薇更疾呼“絕不能讓葉元之被罷免”，兩位“立委”女戰將在台上揮舞反罷免大旗，讓底下藍營支持者聽得是群情激憤。



國民黨15日上午在台南市東區龍山社區活動中心旁三角公園，舉辦“第三波民主改革－國會改革說明會”。另外，民進黨下午也在台南東區關帝殿舉辦“反濫權、護民主”說明會。藍、綠都在台南辦說明會，互別苗頭。



國民黨“第三波民主改革－國會改革說明會”上午9時30分正式開始，由國民黨秘書長黃健庭、國民黨“立委”王鴻薇、吳宗憲、徐巧芯、柯志恩也都輪番上台開講。活動最後交由“立委”、台南市黨部主委謝龍介壓軸上台。



被綠營列入頭號罷免目標的徐巧芯，一上台開講就大力抨擊民進黨現在開始以覆議為由，全台展開說明會要搞罷免。她向台下民眾呼籲，國民黨54席一個都不能少，這一屆是有史以來最團結的國民黨。要團結，奮戰到底。她更說“我不怕罷免，支持我的票要比民進黨催出來的罷免票高，你們說對不對！”



台下群眾也喊口號“徐巧芯加油！徐巧芯加油！徐巧芯加油！”徐巧芯也回應“我們是藍鷹，一起振翅高飛不要退縮，把民進黨所有弊案都挖出來！”



擁有全台知名度的藍委王鴻薇上台也大聲疾呼，不要讓民進黨搞罷免得逞，更絕對不能讓藍委葉元之被罷免掉，藍營一席都不能少，少一席，民進黨就胡作非為了。王鴻薇也帶頭喊口號“捍衛民主，改革“國會”！”台下民眾鼓譟也要罷免綠委黃捷、吳思瑤等，相當激動。