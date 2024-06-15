桃園龍潭農會百周年慶　張善政肯定表現亮眼

張善政今日出席桃園龍潭農會百周年慶。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月15日電（記者 盧誠輝）桃園市龍潭區農會今日舉行創會百周年慶，中國國民黨籍桃園市長張善政到場祝賀時肯定農友們的共同努力，成就傑出的農業表現，讓農會的整體財務穩健，現場並舉辦會員抽獎活動，頭獎為市價約新台幣約80萬元的Toyota Yaris Cross汽車。



桃園市龍潭區農會今日舉行創會百周年慶，包括張善政、國民黨“立委”呂玉玲、民進黨“立委”林月琴、國民黨桃園市議員徐玉樹、民進黨桃園市議員張肇良和劉仁照等人都一同出席活動慶賀龍潭區農會生日快樂。



張善政表示，龍潭區農會創會百年，與農友們共同努力成就傑出的農業表現，發展具代表性的東方美人茶、桃映紅茶、龍泉米等農產，且整體財務穩健，他恭賀龍潭區農會百年生日快樂，期待下個百年有更亮眼的表現。



桃園市政府農業局指出，市府積極輔導農會及農民，健全桃園農業體質，今年已補助龍潭區農會辦理農會大樓修繕，未來3樓將作為農會推廣部教室，包括農事、家政、四健教室、綠色照顧以及食農教育中心，打造多元教育訓練的場所，促進農業、家政、健康等領域的學習，強化農業推廣教育功能。



農業局提到，為慶祝龍潭區農會百週年，農會特別蒐集百年來的在地照片文物，製作“時光走廊”，展現龍潭農業發展歷程；同時，農會也辦理一系列食農教育活動，將陸續與茶廠、農場、茶文化館等單位合作，辦理有機蔬菜、茶、雞、多肉植物、鯉魚生態等多種產業食農教育活動，傳承農產業文化。