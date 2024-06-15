遭藍侵門踏戶　民進黨台南宣講破千人展氣勢

民進黨“反濫權、護民主”台南場15日下午4時在台南關帝殿旁廣場舉行，現場擠進一千多人，場面熱鬧。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南6月15日電（記者 蔣繼平）民進黨“反濫權、護民主”全台行動座談會今天第二天來到台南，在台南市關帝殿旁廣場舉辦，現場湧入一千多名支持者。除了台南6席綠委全到，社民黨台北市議員苗博雅、民進黨發言人吳崢都跑來當特別來賓宣講，讓現場氣氛十分熱鬧。



國民黨15日上午在台南市東區龍山社區活動中心旁三角公園，舉辦“第三波民主改革－國會改革說明會”。另外，民進黨下午也在台南東區關帝殿舉辦“反濫權、護民主”說明會。藍、綠都在台南辦說明會，互別苗頭。



民進黨“反濫權、護民主”台南場15日下午4時在台南關帝殿旁廣場舉行，現場擠進一千多人，除了發礦泉水，還有綠委服務處準備環保購物袋、帽子、扇子來發給到場的民眾，活動進行到6時結束，參與者以在地長輩為主，也有一些年輕人到場聆聽。



民進黨副秘書長何博文首先開場助講，民進黨“立委”、台南市黨部主委郭國文隨後率領黨籍台南市議員一齊上台開講。綠委賴惠員、陳亭妃、林俊憲、林宜瑾、王定宇、吳思瑤也都輪番上陣。社民黨台北市議員苗博雅、民進黨發言人吳崢也到現場開講，均受到鄉親熱情鼓掌支持。



何博文上台時針對國民黨主席朱立倫沒有來台南，立即揶揄“藍鳥”變成“放鳥”，酸朱為什麼不敢來背書？因為這就是濫權法案，所以不願幫傅崐萁背鍋。何博文呼籲，不要讓國民黨毀憲亂政，民主千萬不能倒退走，“行政院”提出覆議案，這是民主憲政的救濟制度，請鄉親幫忙打電話給藍委服務處，用理性的聲音，告訴人民生氣了，要藍委回歸正軌，懸崖勒馬。



郭國文上台時更批，藍白聯手要摧毀民主，難怪人民看了很生氣，因為青鳥行動有那麼多年輕人站出來，才讓藍白不敢為所欲為，不敢全盤通過，後面還有財劃法、“國安”五法等著修法，未來戰線非常的長，他呼籲各位鄉親一定要站出來，展現人民的力量，隨時上街頭，保護民主，疼惜台灣，一起衝，一起拚。



郭國文也在台上帶領全體呼口號“台灣，加油！”、“反濫權，護民主”，場面相當熱鬧。



值得注意的是，王定宇、苗博雅因為經常上電視節目，特別受到台南鄉親的歡迎，尤其苗博雅上台時，支持者是全體起立鼓掌叫好，讓苗博雅笑說還以為是在選舉，差點要喊“凍蒜”。吳崢因為主持直播節目成功打開名氣，人又高又帥氣，上台時也特別受到歡迎，可說變成一場粉絲見面會。