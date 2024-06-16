馬辦執行長重批賴清德　他傾向尋求戰爭

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社資料照） 中評社台北6月16日電（記者 張嘉文）高雄鳳山陸軍官校今天舉行黃埔百年校慶活動，賴清德在閱兵後致詞時提到，不能夠接受“首戰即終戰”的投降主義，由於馬英九曾提及該詞，大有針對馬的意味。馬英九基金會執行長蕭旭岑對此發出回應表示，賴清德的演說顯示，他傾向尋求戰爭，但人民需要的是避免戰爭的“總統”，不是引戰的“總統”。



蕭旭岑表示，“首戰即終戰”是蔡英文時期的“國防”政策研究院報告，指出大陸軍方打仗求勝的戰略目標。所以賴清德是指責蔡英文時期研究這個是投降主義？



馬英九2020年曾提到，中國大陸的攻台戰略就是“首戰即終戰”，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援。



蕭旭岑表示，戰爭是很殘酷的，生靈塗炭，身為國家領導人，就是要窮盡一切避戰，雖然備戰，但絕不引戰。但遺憾的是，我們的賴“總統”，就任至今未滿一個月，就已將個人“台獨”意志，置於國家利益和人民福祉之上。



蕭旭岑提及，老百姓要的是和平與繁榮，絕非瀕臨戰爭邊緣，“國家領導人”應該要趨吉避凶，讓人民過和平繁榮的的日子，而非刻意挑釁，並以似是而非的話混淆視聽。



蕭旭岑也批評，賴清德不遵守“中華民國憲法”“兩岸同屬一個中國”的規定，還是強硬地以“新兩國論”，用虛假的“主權意識”，錯誤導向兩岸更加劍拔弩張，這是心中沒有人民，沒有“憲法”，沒有“中華民國”的“總統”。