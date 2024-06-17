中評關注：賴將馬英九打成投降派　目的何在

馬英九曾提及的首戰即終戰被賴清德視為投降主義。（中評社資料照） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）賴清德16日在陸軍官校的黃埔百年校慶上提及，不能接受“首戰即終戰”的投降主義。由於馬英九曾提及該詞，在這具指標性軍系場合上，除了重申“兩國互不隸屬”及強化敵我意識外，賴清德對著馬來，將他打成投降派，背後目的似乎就是想斷掉以馬英九為首的兩岸和平交流派後路。



在賴清德上任後，藍營方面就屬馬英九批賴最為嚴厲，除了將賴就職演說所提的“兩國互不隸屬”定調為新“兩國論”外，賴接受時代雜誌專訪時提到，互不隸屬用法馬也講過，但隨後馬辦以及馬英九本人都發出回應，強調賴清德的“兩國互不隸屬”和馬的“兩岸互不隸屬”概念完全不同。



馬英九每每針對賴清德的發言，總能一針見血地點出其有意無意掩飾的“台獨”意識，當然會讓賴覺得芒刺在背。尤其在賴清德520上任前，馬英九還特別二次訪問大陸，進行“習馬二會”，雙方定調了中華民族為兩岸的軟性主旋律，也是在看賴清德能否接下這顆球。



未料賴清德的就職演說不但沒接球，更將“兩國互不隸屬”的新“兩國論”搬到這最重要的場合來陳述，表達了他的強硬立場，也讓兩岸關係陷入更加緊張氛圍中。

