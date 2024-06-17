不想當兵！台海軍銘傳艦上兵基隆港跳船

2018年“銘傳”艦、“逢甲”艦成軍典禮。（府方資料照） 中評社基隆6月17日電／海軍銘傳艦16日晚間10時30分驚傳上兵跳海！1名24歲歐姓上兵疑似不適應船上生活，深夜趁軍艦剛離開基隆港，便跑到甲板跳海，自行游到基隆和平島公園上岸，再找到附近台船公司的保全求助。而歐男經送醫後並無大礙，至於詳細動機基隆憲兵隊正調查釐清中。



據瞭解，該名跳海的歐姓上兵，向在場人員聲稱因不適應艦艇上的生活、不想當兵，才會跳海游上岸。



基隆港務警察總隊今凌晨1時30分獲報，台船公司保全人員指出有男子從海上游上岸求助，請求呼叫救護車協助送醫。警方到場後確認該男子身分為銘傳艦的24歲歐姓上兵，救護車也將歐男送往三軍總醫院救治，同時通報所屬艦隊與基隆憲兵隊，而歐男經治療後並無生命危險。



對此，海軍司令部回應，銘傳軍艦歐姓士兵於16日22時隨艦出海執行偵巡任務，約22時31分歐兵因未就部位值勤，經該艦實施全艦點名及艙間檢查均未尋獲，研判歐兵可能落海。艦指部隨即通知家屬，並與司令部同步成立應變中心，檢派艦艇及申請國搜中心支援搜尋。



目前艦隊輔導長與基隆憲兵隊已派人到醫院探視，將進一步釐清動機。詳細原因仍待軍方調查說明。



