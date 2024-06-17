街頭對決！藍委林思銘：用多數聲音制衡綠營

國民黨團首席副書記長林思銘接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月17日電（記者 楊騰凱）“立法院”21日將進行覆議案投票，中國國民黨決定不再挨打，當天將號召群眾上街，讓“藍鷹”對決綠營支持的“青鳥”。對此，中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長林思銘表示，社會不是衹有民進黨那40%的民意，我們要用多數者的聲音予以制衡，當天希望警力加強配置，避免雙方人馬擦槍走火。



“立法院”日前三讀通過“立院”改革相關法案，賦予“立院”調查權、聽證權，“行政院”為此提出覆議案，21日在“立院”將表決覆議案，若過半“立委”同意，修法將無效，反之，“行政院”就得接受修法。



21日當天綠營支持者的“青鳥行動”預計會到“立院”側門青島東路集結，藍營也發動支持者到場，兩方人馬會在青島東路強碰，中間僅鎮江街一路之隔。



是否擔心藍鷹與青鳥衝突？



林思銘向中評社表示，我們會向支持者宣導，大家盡量自制，可是支持者難免有自身的想法，最終會發生什麼情況，實在很難預期，但我們會要支持者盡量避免衝突，如果藍綠支持者真的擦槍走火，就需要警方介入隔絕兩方人馬，所以當天的警力配置需要加強。



先前“立院”改革相關法案修法期間，國民黨並沒有動員群眾到場，這次怎麼會轉變態度，轉為號召支持者？



林思銘指出，我們常常說當家不鬧事，可是民進黨三番兩次在“立法院”的議案審查時動員群眾，甚至未來其他法案或預算案的審查，如果不如民進黨預期，他們為了保住執政利益，可能也都會動員支持者到來。

