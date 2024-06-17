覆議案藍綠召支持者聲援　江啟臣籲避免衝突

江啟臣致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月17日電（記者 方敬為）“行政院”對“立法院”三讀通過的“國會”改革法案提出覆議，21日將投票表決，民進黨支持者發動“青鳥行動”集結聲援，國民黨支持者則號召“藍鷹”反制，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天對此呼籲，各方理性討論、相互尊重，避免衝突。



賴清德6月11日核可“行政院”提出“立法院”職權行使法、刑法等修正案的覆議理由書，“政院”隨後依法移請“立法院”覆議，“立法院”14日院會將覆議案順利交付全院委員會審查，19日及20日將召開全院委員會審查，並於21日院會記名投票表決。號召“青鳥行動”的“台灣公民陣線”宣布當天重回“立院”外聲援覆議，國民黨也決定動員群眾，藍綠支持者屆時將短兵相接。



江啟臣17日視察“台中市立圖書館新社分館整建工程規劃”，針對21日藍綠動員支持者集結“立院”，外界擔憂可能爆發衝突受訪表示，民主政治應該要理性討論、相互尊重，認同民眾以行動發聲，但務必尊重不同意見，避免衝突。



根據覆議門檻，“立法院”至少要有二分之一席次委員同意，若“立法院”過半數“立委”（57席以上）反對，則覆議不通過，維持原案；若過半數“立委”（57席以上）贊成，則覆議通過，修法失效。