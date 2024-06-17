台士兵跳海不想當兵　顧立雄苦笑

顧立雄接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）台海軍銘傳艦一名歐姓上兵16日深夜趁軍艦出航基隆港，跑上甲板、跳入海中，游泳至和平島公園上岸，該男聲稱不想當兵才會跳海。對此，台“國防部長”顧立雄今天面對中國國民黨籍“立委”質詢此狀況時苦笑著說，海軍有向他報告此事，該男已自己游上岸。



一旁的海軍司令部參謀長曹進平則補充說，該員服役將近4年7個月，平常表現都還算正常，所以此事件應是該員的個人因素，有關於未來服役以及他跟家裡面的互動這一塊的問題，實際上還要再詳細瞭解。



基隆港務警察總隊今凌晨1時30分獲報，台船公司保全人員指出有男子從海上游上岸求助，請求呼叫救護車協助送醫，警方到場後確認該男子身分為銘傳艦的24歲歐姓上兵，救護車也將歐男送往三軍總醫院救治，同時通報所屬艦隊與基隆憲兵隊，而歐男經治療後並無生命危險。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“海空戰力提升計劃採購進度及執行成效”、“國防部”機密專案預算需求”並備質詢。



中國國民黨籍“立委”馬文君質詢顧立雄時提到，顧立雄上任後放寬了很多軍方管制，包括管理訓練等等，但現在卻發生士兵跳海的狀況，顧有無實際掌握？

