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拖式2B飛彈遲未交貨？顧立雄：年底前會到
http://www.CRNTT.com   2024-06-17 12:17:10


顧立雄接受質詢。（中評社　張嘉文攝）
　　中評社台北6月17日電（記者　張嘉文）美國對台軍售1700枚拖式2B飛彈、100套發射系統，原訂2022年開始交貨，但迄今沒有任何交貨。對此，台“國防部長”顧立雄今天在“立法院”詢答時提到，主因是出廠時經美陸軍測評未通過，但目前已通過測評，年底前會全數交貨。

　　拖式2B反裝甲飛彈主要用於攻擊裝甲車輛或碉堡，以及反登陸作戰擊毀進犯的登陸艦艇，可強化反登陸、反裝甲的本土防禦能力。

　　“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請顧立雄進行“海空戰力提升計劃採購進度及執行成效”專案報告，以及秘密報告“國防部”機密專案預算需求”並備質詢。

　　民進黨“立委”王定宇關切，台軍編列新台幣118億1516萬4000元的持續性預算（2018年至2025年）對美採購1700枚拖式2B飛彈、100套發射系統，原訂2022年開始交運，但迄今都沒有到貨訊息。

　　顧立雄指出，拖式2B案屬3項對美軍購的重大延宕案之一，原因是剛開始出廠時，經美國陸軍測評未通過，但目前已通過測評，年底前將全數交貨。王追問說，全數嗎？顧回說對。

　　至於延宕的另外兩案為何？顧立雄說，為對美軍購的66架F－16V（blk70）、聯合防區外遠距遙控精準彈藥（AGM－154），F－16V今年第四季將交機2架原型機進行飛行測試，但仍要求美方在2026年底前交貨。 


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