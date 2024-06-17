新竹荔枝節開跑　新品種新技術美味又健康

新竹市政府今日舉行新竹荔枝節宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月17日電（記者 盧誠輝）新竹市政府今日舉行新竹荔枝節宣傳記者會，台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠除推銷最新品種“玫瑰荔枝”大又甜外，也強調新竹市荔枝園今年特別引進最新的夜間LED綠光燈除蟲技術，讓荔枝噴灑的農藥至少可以減少一半，讓饕客吃得美味又健康。



2024新竹荔枝節宣傳記者會今日在德聲荔枝觀光果園舉辦，包括邱臣遠、新竹市農會理事長郭瑞誠與多位新竹市議員都到場與會。



邱臣遠表示，新竹市香山區是全台荔枝產季最晚且最北端的產地，採收期通常從6月下旬延續至7月中旬，先天地理優勢加上緩慢且完整的生長期，讓新竹荔枝擁有顆粒圓潤飽滿、高甜度的美名，而果肉厚實有彈性、入口不黏牙、口感鮮甜更是香山荔枝的最大特色。



邱臣遠強調，他看到很多農民對荔枝的照顧真的很辛苦，因為荔枝的保存非常不容易，所以新竹市政府今年特別引進夜間LED綠光燈除蟲技術，能有效防止荔枝細蛾（蒂蛀蟲）的侵害，又不會妨害荔枝的生長，能讓荔枝噴灑的農藥至少減少一半，讓饕客吃得美味又健康。新竹市目前已有6座荔枝園導入最新除蟲技術，未來希望能積極推廣讓更多的農民使用該技術。

