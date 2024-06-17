外媒建議台開放非公民服役　綠委不認同

綠委陳冠廷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月17日電（記者 俞敦平）針對BBC記者瓦斯瓦尼建議台灣仿效澳洲軍事策略、允許非公民服役的提議，綠委陳冠廷今受訪時表示，台灣應該根據自身需求提升“國防”預算，尤其是志願役軍人的待遇，以更符合現實狀況。此外，對於台“國防部長”顧立雄計劃成立“督導小組”監督中山科學研究院的效能，陳冠廷認為這是提升“國防”科技創新的重要一步。



在專欄文章《台灣應採納澳洲軍隊計劃》中，BBC記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）提出台灣應仿效澳洲的軍事策略，以應對中國大陸的軍事威脅。澳洲計劃放寬軍隊招募標準，允許非公民服役。



對此，陳冠廷表示，台灣和澳洲的“國防”需求和背景不同，因此澳洲的模式未必適用於台灣。陳冠廷強調，台灣應該把“國防”預算集中在提升志願役軍人、士官和軍官的待遇上，這樣更符合台灣的現實情況。



陳冠廷指出，中國大陸對台灣的武力威脅從未停止，但“國防”預算若被過度分配到其他建設項目，如花東的重大建設計劃，將會對“國家安全”造成威脅。因此，他建議調整預算，避免將大量資金投入其他“錢坑法案”，而應更多地用於“國防”上，以提高台灣的安全保障。他強調，衹有通過增加“國防”經費，才能真正達到避免戰爭的效果。同時，外交上的拓展也至關重要，必須加強與其他國家的安全聯盟，以增強台灣的震懾力。



對於“國防部長”顧立雄計劃成立“督導小組”以監督中山科學研究院的執行效能時，陳冠廷表示，提升國家科研機構的效率一直是顧立雄和新政府的重要使命。他提到，“國防”創新單位（Defense Innovation Unit，DIU）的設立，就是為了促進“國防”科技和“國家安全”創新。從政府單位開始加強這些方面的效率，將是提升“國防”科技創新能力的重要一步。