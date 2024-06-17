韓國瑜67歲生日　藍委紛紛送上祝福

藍委陳菁徽祝福韓國瑜生日快樂。(照片：陳菁徽臉書) 中評社台北6月17日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜17日67歲生日，各界生日祝賀的花籃今早也送至“立法院”，甚至還塞滿“立法院”走廊，國民黨籍“立委”們也紛紛在臉書上發文祝賀韓國瑜生日快樂。



韓國瑜今日迎接67歲生日，一早各界生日祝賀的花籃也送至“立院”，包含“總統府”秘書長潘孟安、台北故宮院長蕭宗煌、“財政部長”莊翠雲、中鋼、“教育部長”鄭英耀等。



藍委們也紛紛在臉書上發文祝賀韓國瑜，包括徐巧芯、陳菁徽、羅智強、張智倫、林倩綺等人。



其中陳菁徽除了送花籃和小卡給韓國瑜外，也以近日流行的生日性格描述，稱讚韓國瑜做事認真，不論外表看來多麼輕鬆自在，總是專心朝目標前進，努力做個負責任的家人及朋友。



羅智強也在臉書上說，“祝“立法院”有史以來，每天都要聽民進黨胡扯、挑釁、最辛苦的韓院長生日快樂”，他也在留言區補充說明，“想到柯建銘和吳思瑤，就覺得韓國瑜這個“立法院長”，當的實在不容易”。



國民黨籍“立委”張智倫也轉送印有特殊流水編號“460617”的百元鈔票，給生日“民國46年6月17日”的韓國瑜收藏紀念。



國民黨“立委”林倩綺也說，“祝福永遠與庶民站在一起的韓國瑜院長，身體健康，闔家平安”。