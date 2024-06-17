新竹縣議員詐領助理費入獄　藍營陳星宏遞補

新竹縣長楊文科與議長張鎮榮祝賀陳星宏當選就職。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月17日電（記者 盧誠輝）無黨籍新竹縣第7選區（芎林鄉）議員鄭昱芸被控上屆議員任內詐領新台幣21萬餘元助理費，今年3月遭“最高法院”判刑3年8月定讞，日前已入獄服刑。為此，新竹縣選委會在6月1日展開補選，補選結果由中國國民黨籍候選人陳星宏當選，今日宣誓就職。



國民黨籍新竹縣長楊文科今日率領秘書長李安妤、縣府一級主管出席就職典禮，國民黨及新竹縣議會議長張鎮榮與多名新竹縣議員也與會歡迎議會新血加入。楊文科期待未來在芎林鄉黃正彪與陳星宏的合作下，芎林鄉的建設發展能越來越好。



楊文科表示，陳星宏學經歷完整，擁有陽明交大碩士，並擔任過3屆鄉民代表、1屆代表會副主席，平時也在青年志工、退伍憲兵協會和各社團擔任幹部，積極服務基層，對芎林鄉建設均提出許多見解，他相信陳星宏往後會協助擔任芎林鄉和縣府之間的橋樑，推動各項政策，同時為民喉舌，忠實地反映民意和鄉親的需求。



陳星宏指出，他帶著芎林鄉所有鄉親的期待來到縣議會，未來會將政見逐一推動落實，也會做好芎林鄉與縣政府之間的橋樑，希望議長和縣長及議會、縣政府都能給芎林鄉最大的支持。