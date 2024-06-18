楊開煌語中評：賴倚美謀戰 想讓兩岸變世仇

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月18日電（記者 張穎齊）賴清德16日參加陸軍官校黃埔建軍百歲校慶，批評“首戰即終戰”的說法是投降主義。銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌接受中評社專訪表示，賴清德是倚美謀戰，美國更揚言要讓台海變成無人地獄，這些打嘴砲的行徑，中國大陸都不會上當。中國大陸和平統一方式會有很多種，除非賴清德更近一步要建立“台灣共和國”，大陸才可能用很強硬的手段。



楊開煌，政治大學東亞研究所博士，歷任銘傳大學公共事務系教授、中國大陸研究學會長、東華大學人文社會科學院大陸研究中心首任主任等，研究專長包括兩岸關係專題研究、中共政治專題研究等。



楊開煌說，賴清德說首戰即終戰是投降主義，完全是醜化此語，且倚美謀戰，想要對外仇恨中國大陸、對內羞辱中國國民黨。



楊開煌說，美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）日前提到美軍會投入數以千計無人潛艇、無人水面艦艇和無人機，讓台海變成無人地獄，以挫敗中國，這其實就是想讓中國人自己內戰、打自己人。而中國大陸不會輕易打台灣的，要打也是直接與美國對抗，中國大陸也知道美國想置身事外，讓中國人自己打，日本也是這樣的想法。

