楊開煌：中美制度性戰爭　中上升、美下降

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月20日電（記者 張穎齊）銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌日前接受中評社專訪表示，中美其實是從制度性戰爭在開打，以往美蘇冷戰，美國民主制度贏了，可是現在發現一堆問題，不僅被資本家控制，更會讓愚蠢的政治人物上台，走下降趨勢。中國在美國各種圍堵下仍自己研發出創新，70年的中國就能趕上200、300年的西方國家，處於上升階段。



楊開煌，政治大學東亞研究所博士，歷任銘傳大學公共事務系教授、中國大陸研究學會長、東華大學人文社會科學院大陸研究中心首任主任等，研究專長包括兩岸關係專題研究、中共政治專題研究等。



楊開煌表示，美國走的民主政治，其實在治理國家的能力上出現大幅衰退，全球化以後，美國財富分配更加不平均，即便起初國力上升，但卻讓資本家的利益更大，中產階級變成無產階級，窮人增加、富人減少，現在又要走AI人工智慧，高科技產業的龍頭財富更多，財富更分配不均，掌握在資本家手中。



楊開煌說，美國更出現媒體壟斷，被資本家所掌控，台灣何嘗不是？民主選舉愈來愈容易被強者操控，民主更無法防止像美國前總統特朗普這樣的人上台、或現任老邁的總統拜登上台，而中國大陸則是繼續進行自我革命，上台者不會出現能力不足的問題。

