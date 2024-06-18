曾獻瑩：美國只想打代理人戰爭　最慘是台灣

台北市議員曾獻瑩接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月18日電（記者 張穎齊）美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）日前提到美軍會投入數以千計無人潛艇、無人水面艦艇和無人機，讓台海變成無人地獄，以挫敗中國大陸。中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩接受中評社訪問表示，美國只想打代理人戰爭，屆時受傷最慘重仍是台灣，美國對於傳統武器及AI無人機都會持續提供台灣，打仗也是代理人在打。台灣要有自覺，美國是利益至上，兩岸和平交流才會避免戰爭風險。



曾獻瑩，台灣大學工商管理學系學士、管理學院企業管理碩士專班（Global MBA）畢業，國民黨台北市第六選區（大安、文山）議員。曾任職台積電，歷任藍委賴士葆服務處總顧問、下一代幸福聯盟理事長、信心希望聯盟中央執行委員等。



曾獻瑩表示，美國當然希望打無人機戰爭，因不用派美國自家美軍子弟兵上戰場，從阿富汗戰爭就能看到，美軍打很久都沒收穫，大傷美國形象。因此美國對於到世界各地派兵都很謹慎，包含俄烏戰爭中，始終沒派自己美軍部隊，美國若真派，一定會面臨死傷，國內更會形成很大壓力，所以想打的是代理人戰爭。



曾獻瑩指出，美國會持續軍援、金援給代理人，代理人自己出人打仗，美國隊台灣也是相同模式，傳統武器、AI無人機都會提供。不過，美國應也想到，台灣畢竟是半導體產業重要地點，有台積電等，美國目前仍經不起台灣發生大規模戰爭，否則半導體將被毀了，美國也會蒙受很大損失。



曾獻瑩說，不過美國看到這點，也之所以想把台積電拉到美國亞利桑那州，至少台灣戰爭時，台積電有一套在美國不會斷線，讓台灣不可取代性降低，這也讓台灣愈來愈危險，美國是自己的利益至上。

