廖先翔：韓國瑜成天遭綠營攻擊謾罵　很難受

國民黨籍“立法委員”廖先翔。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前罕見動怒，與綠委對罵。對此，國民黨籍“立委”廖先翔向中評社表示，韓致力維持朝野和諧，但我們卻沒看到民進黨有尊重韓的心，成天對韓攻擊謾罵，這讓韓很難受。面對“立院”朝野鬥爭情勢上升，這種情況韓並不願意看見。



廖先翔原為新北市議員，2024年參選新北市第12選區“立委”，以50.8%的得票率擊退民進黨賴品妤的45%，成功中斷賴品妤的連任之路。



6月13日朝野對覆議案舉行政黨協商時，面對綠委莊瑞雄爭搶發言，韓國瑜一甩過去好言相勸的態度，選擇與莊正面對槓，金句連發猛批莊不講道理、雞蛋裡挑“鋼筋”，難怪會高血壓。這是韓國瑜當上院長以來首度發怒。



6月21日“立法院”將表決“立法院”改革法案的覆議案，藍綠都將號召支持者上街，台灣朝野對立有上升之勢，怎麼看民進黨賴清德的想法？



廖先翔表示，因為賴清德過去在台南就有過對抗議會的紀錄，不進入議會備詢，而且那次與議會對抗，賴清德最後可以說算是勝利的一方，並沒有因此受傷，這就讓賴覺得他其實可以不甩議會。現在賴當上“總統”後，他也就比照這樣的模式，他覺得自己為什麼要甩“立法院”，當他有這樣的心態後，就會想怎麼去與“立法院”對抗，現在民進黨就是透過輿論方式給“立法院”施壓，並抱持著“立法院”不可能不通過“中央預算”的心態。

