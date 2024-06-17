世界機器人大賽　新竹學生組隊奪佳績

高虹安今日接見世界機器人大賽獲獎學生。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月17日電（記者 盧誠輝）2024年VEX機器人世界大賽 (2024 VEX Robotics World Championship) 日前於美國達拉斯市舉辦，來自全球超過2000隊的好手齊聚一堂，角逐各種機器人獎項，來自台灣19個機器人團隊共82名選手中，新竹市共有4個團隊25名選手獲獎。台灣民眾黨籍新竹市長高虹安今日接見獲獎學生，肯定團隊的創意與合作能力，勉勵學生們繼續精進，期盼未來能更上層樓。



高虹安以近來造成全台轟動的NVIDIA輝達執行長黃仁勳來勉勵學生表示，因為黃仁勳，台灣掀起AI熱潮，AI數位科技瞬息萬變，也提供了一個充滿機會的年代，讓學習從書本跳脫，學生現在能運用AI科技，跨越時空學習不同領域、探索更多新知，甚至可以跨業結合。



高虹安強調，市府為打造新世代智慧學習環境，積極推動科技智慧運用教學，建置新竹市師生平台暨校園智慧通，並運用AI ChatGPT協助老師減輕繁重的備課負擔，在課後學生也能透過AI家教自主學習，從AI獲得即時反饋和高效建議，用AI培養未來多元人才。



新竹市政府教育處指出，此次由新竹高中、新竹女中、光復中學、新竹高工、成德高中、竹北高中及亞太國際學校等5校聯合組成的Curious Leopard隊，是台灣唯一高中隊伍，團隊表示，在這段VEX旅程中學到非常多，從撰寫程式、機構組裝及溝通能力，最重要的還是團隊合作，集合眾人力量面對挑戰。



教育處表示，由新竹科學園區實驗高級中學雙語部的6位學生組成Genesis隊，獲得國中組最高榮譽VEX VRC Middle School Excellence Award全能總冠軍，全能總冠軍的評比不僅計算世界賽時的成績表現，更綜觀整個賽季的努力結果，是台灣參賽以來的最佳成績。