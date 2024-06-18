中評關注：藍軍修法反罷免　固守韓國瑜職務

國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月18日電（記者 楊騰凱）綠營發動“青鳥行動”全台串聯，明年可能順勢對動藍委罷免大戰。據中評社瞭解，中國國民黨“立法院”黨團將反制，修法提高罷免門檻，以防失去“立院”多數黨優勢，預計下會期全力推動修法。



此招一出，勢必引爆綠營全面杯葛，朝野惡鬥必然升級，可以感受到藍軍壓力不小，不得不修法力保藍委席次。一來可能是為了保住“立法院”這個牽制民進黨的灘頭堡，二來也是要固守國民黨籍“立法院長”韓國瑜的職務，畢竟韓近期聲勢翻紅，很可能成為未來綠營最大的挑戰者，不能讓韓提早倒下。



《公職人員選舉罷免法》原來規定，若要罷免“立委”、縣市首長，門檻其實相當高，包括罷免案投票人數不足原選舉區選舉人數五成以上，或是罷免同意票數未超過有效票數五成以上，罷免案均為否決。不過民進黨2016年取得“立委”多數席次後，大降罷免門檻，除了有效同意票數多於不同意票數之外，同意票數比例達該選舉區選舉人總數二成五以上，罷免就成功。



修法放寬之後，藍綠罷免大戰激烈開打，最後包括原為高雄市長的韓國瑜，以及前台中市“立委”陳柏惟都被拉下。



近期綠營方面關於對藍委發動罷免戰的討論越來越多，為了搶回“立法院”控制權，可以想見民進黨實際投入罷免藍委的可能性非常大。畢竟國民黨加上無黨友軍54席，民進黨51席，台灣民眾黨8席，國民黨雖為多數，但必須得到民眾黨支持才能過半，多數地位並不穩固，與綠委人數差距也不大。

