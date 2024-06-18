網紅赴陸直播也遭獵巫　黃建豪：綠讓人厭惡

挺韓五虎將之一的貼紙哥黃建豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）台灣網紅赴陸旅遊拍片卻遭獵巫，引起熱議。身為直播主的挺韓五虎將之一、貼紙哥黃建豪接受中評社訪問表示，民進黨擅長網路操作來打擊異己，但這次手段太粗燥暴力，甚至打到敵我不分，只會收到反效果。黃建豪認為，去四川吃個道地麻辣鍋很正常啊，拍美食影片大家都很愛看啊，且兩岸關係差的時候，更需要文化交流，呼籲民進黨不要反中反到讓台灣人民厭惡。



YouTuber“波特王”（本名陳加晉）日前爆大陸互惠邀請台灣網紅旅遊拍片，實則進行文化統戰的手法，導致掀起一陣獵巫潮，不少網紅遭出征後不得不設法自清。



黃建豪指出，波特王一直都是民進黨打手，卻打到敵我不分？他不禁要問“到底民進黨在擔心什麼？直播主去大陸介紹美食、風景、旅遊、文化有什麼好奇怪的？”他認為，如果兩岸人民可以更多的交流，瞭解彼此文化差異，這是好事才對。



百萬網紅“魚乾”兩個月前去成都吃美食都被出征，還得發文自清“就是想吃個道地的麻辣鍋而已”。黃建豪更指出，這次連過去很支持蔡英文、也合作拍過影片的網紅，都遭綠網軍出征，手段真的是太過粗糙暴力，很難受到主流民意認同。



黃建豪表示，全台縣市政府不管藍、綠執政，都需要宣傳在地的觀光旅遊景點，也會找網紅來業配宣傳，甚至也會組踩線團。況且現在不管在臉書、IG、YouTube 、Threads各個社群平台上，都有網紅在宣傳高雄建設很好、觀光很棒等等，難道這些不是業配嗎？

