宜蘭高中職成年禮　勇闖安農溪泛舟之旅

宜蘭縣高中職成年禮“泛舟之旅”活動17日於三星鄉安農溪舉辦。（宜蘭縣政府提供） 中評社宜蘭6月17日電／宜蘭縣高中職成年禮“乘風破浪.揮灑青春”活動17日於三星鄉安農溪舉辦，縣內約100名師生，藉由“泛舟之旅”考驗彼此的團隊合作與默契，讓學子們擁有珍貴難得的回憶。中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙表示，成年禮是個人生命週期中相當重要關鍵的啟蒙點，期盼大家要自我肯定，培養承擔的勇氣，展開一個新的里程碑。



宜蘭縣政府17日上午9時於三星鄉安農溪舉辦2024年宜蘭縣高中職成年禮活動，此次活動為使蘭陽子弟瞭解先民開蘭精神與環境美學的傳承，藉由“泛舟之旅”引領學生行經綠野鄉疇，考驗彼此的團隊合作及默契，讓宜蘭青年學子擁有珍貴且難得的回憶，展開另一個新的里程碑。



安農溪長度約17.2公里，水流量穩定、水量豐沛，為全宜蘭縣僅有的泛舟河段，也是台灣三大泛舟地點之一。溪流湍急、刺激驚險，緩流礫灘、阡陌綠野，山花密道、鄉間人家，各因季節而呈現多樣化的特色。泛舟路線自下湖橋到張公圍親水公園，約8.3公里。



縣府教育處今上午9時特地邀請縣內各高中職共11校約100名師生，一起勇闖安農溪，祝福同學們未來之路平安順興，在經歷成年禮的洗禮後，已成長茁壯。藉由“泛舟之旅”引領學子們行經湍急溪流、緩流礫灘等，能互相合作抵達終點。



教育處表示，每年的成年禮活動是縣府給同學們的祝福，期勉宜蘭子弟完成縣內學習階段，準備人生下階段的求學或謀職時，都能滿載在地鄉情，發揮宜蘭人熱愛鄉土的精神，接受各種挑戰，並展翅高飛，邁向人生的康莊大道。



縣長林姿妙表示，成年禮是個人生命週期中相當重要的啟蒙點，更是一個人從孩童、少年進入成人自我成熟的新階段，也是人生重要的轉捩點。在同學們即將要揚帆啟航，展現自我的這一刻，須不斷建立新的認知歷程，懂得自我肯定，培養承擔的勇氣，做人處事循規蹈矩，懂得感恩回饋，立志為國家與社會貢獻一己之力。