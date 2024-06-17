張凱鈞：愛台灣並非民進黨及附屬組織專屬

民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞出席海峽論壇。（照片：張凱鈞提供） 中評社台北6月17日電／台灣民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞率團出席海峽論壇，表達民眾黨堅持“兩岸一家親”的主張，卻遭民眾黨切割，稱張凱鈞是以個人名義出席。時代力量黨主席王婉諭16日三問民眾黨，質疑他們是否切割張凱鈞、支持兩岸一家親以及捍衛主權的決心？對此，張凱鈞17日表示，時代力量不要在同胞內找敵人，愛台灣並非是民進黨與其附屬組織的專屬品，不要成為雙標政黨，鴕鳥心態不交流並不能換來尊嚴與和平。



針對時代力量特意抹紅本黨，且持續對於參與海峽論壇一事大做文章，張凱鈞表示，深表遺憾且要給予最嚴厲的譴責，請時代力量不要在同胞內找敵人，愛台灣並非是民進黨與其附屬組織的專屬品，大家都能為捍衛“中華民國”而做出不同面向的努力，今日民進黨處理兩岸就是“愛台灣”的表現？而其他政黨兩岸互動，就要被貼上“賣台灣”的標籤？請不要成為雙標政黨，不要淪為政治操作，鴕鳥心態不交流並不能換來尊嚴與和平。



張凱鈞說，本身身為民眾黨中央委員及台商事務委員會主委，也依照民眾黨黨公職人員赴大陸規定提出申請出席海峽論壇，而在金融論壇演講所表述的兩岸論述，並未超出本黨兩岸論述。此外本黨同仁陳昭姿接收訊息未全面，在不了解資訊全貌的狀況下，做出相關批判言論，他虛心接受，也已和陳昭姿說明。



張凱鈞表示，他曾經是一位捍衛“中華民國”之少校軍官，捍衛台灣十幾年，請問那時王婉諭在哪裡？他也曾身為台商，離鄉背景赴外打拼，為台灣的年輕人營造更多機會，請問王婉諭是否認為在大陸的百萬台商都不愛台灣？他響應政府南向政策，開拓菲律賓項目，為何不說他也有愛台灣響應民進黨政府的南向政策？透過對話，共同追求兩岸關係和平發展的態度有什麼不對？

