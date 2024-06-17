微軟龜山資料中心年底上線　邀張善政參訪

桃園市長張善政率團參訪微軟（Microsoft）在桃園龜山建立的大型資料中心。（桃園市政府提供） 中評社桃園6月17日電／微軟（Microsoft）在桃園建立2座大型資料中心，其中龜山部分即將上線，17日邀請過去就是資料中心專家的中國國民黨籍桃園市長張善政率團參訪，張除關心電力等問題，也讚微軟是AI時代的推手，選擇落腳桃園，為桃園帶來最新的雲端及IoT等服務及技術，將促進桃園各項產業數位轉型，持續朝向智慧桃園的目標邁進。



張善政在市府副秘書長金志聿、顧問廖修武、經發局長張誠、智發會主委吳肇銘的陪同中進行視察。台灣微軟總經理卞志祥、公共暨法律事務部總經理施立成、工程部副總經理余亭慧、東北亞公益事務經理JM Cho、永灃環境管理顧問公司資深顧問趙明榮等均到場參加。



台灣微軟總經理卞志祥表示，微軟自2021年宣布要在台灣設立資料中心後，便積極選址。而台灣雲端或AI產業最完整的生態系，包含發電廠、生產製造中心大部分都在桃園，且桃園在治安、人才培育及社區永續上都非常符合公司發展需求，因此微軟在桃園的2座大型資料中心建置規模也都達到區域樞紐（regional hub）等級，並且已開放給台灣機關、金融、醫療等需要高度運用資料的產業上架應用。



張善政表示，微軟不僅是許多作業軟體的供應者，更是AI時代的推手，資料中心則是驅動AI發展的重要基礎。微軟公司選擇落腳桃園，為桃園帶來最新的雲端及IoT等服務及技術，促進桃園市各項產業數位轉型，持續朝向智慧桃園的目標邁進。



張善政指出，市府已運用微軟公司發展出的AI工具推動相關業務，今日的視察更有助於瞭解微軟在桃園的耕耘，市府會持續針對微軟在桃園的業務拓展及軟體應用推廣給予更多協助，期盼透過微軟的技術，將智慧科技的能量擴散到桃園各產業界。



微軟龜山資料中心即將在年底正式提供服務，蘆竹資料中心則緊跟在後，微軟特別邀請過去就是資料中心的專家、張善政參訪指導，張最關心電力相關問題。微軟特別回應台電提供很多協助和幫忙，在電力使用和運算速度上都能相互搭配，是符合AI時代的雲端機房，對應的機關、業界服務都準備好了，讓張善政放心。微軟坦言Open AI對應機房仍在美國，現階段以服務台灣機關或企業的雲端運算為主，將視未來發展再進一步規畫擴大。



經發局表示，微軟自投資初期便與市府保持良性互動，並由桃園市投資服務中心協助與相關局處溝通，排除投資障礙，協助資料中心建造執照及用電取得等相關服務。市府投資服務中心將持續提供“全生命周期服務”，簡化行政流程，協助企業加速投資桃園，自覓地、覓才（財）、建廠、營運、擴廠、轉型、研發，到開拓新商機等面向均全程陪伴，並持續提供建成後之服務，與企業共創友善投資環境，努力讓桃園成為領先國際的智慧科技新都。