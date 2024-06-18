成功率低仍提覆議？劉兆隆析“賴政府”目的

彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月18日電（記者 方敬為）“行政院”對“立法院”三讀通過的“國會”改革法案提出覆議，21日將投票表決，普遍認為覆議成功率低，彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆接受中評社訪問表示，“賴政府”執意提出覆議案，表面看起來是為了接下來提出“釋憲”必經的程序，更深一層看，或在替後續突破少數政府的困局做準備。



劉兆隆說明，“立法院”席次分布對民進黨執政不利，賴清德當然明白後續難以施展手腳，在朝小野大的局面下，甚至得付出相當多的協調成本，因此不排除“賴政府”將透過一次次的覆議案抗衡在野，其目的在誘使“立法院”發動倒閣，進而府方能夠行使解散“國會”權，重新改選“立委”。由於民進黨在本屆“立委”選舉整體得票數其實高於國民黨，總席次僅少國民黨1席，改選很可能扭轉席次劣勢。從趨勢來看，這也是台灣近年來最接近解散“國會”的時刻。



劉兆隆，政治大學政治學系博士，曾任香港中文大學訪問學者、台灣文官學院特聘講座等。研究專長在中國大陸問題與兩岸關係、政治經濟學、台灣政治經濟發展、台灣政治發展等。



針對“賴政府”明知通過機率低仍執意提出覆議案，劉兆隆表示，表面上，由於“政院”打算對“國會”改革法案的適當性提出“釋憲”，所以必須先提出覆議案，若覆議失敗才進一步提出“釋憲”，透過“憲法”法庭展開保留性措施。而從策略來看，這次“政院”提出覆議案，某方面或是為了更長遠的政治目標。



劉兆隆指出，從賴清德的作風來看，顯然是不打算忍耐朝小野大的局面，希望設法突破少數政府的困局，所以可以觀察出，“政院”在面對“立法院”三讀通過的法案，態度相當強硬，民進黨甚至發動支持者聲援，展現出對抗到底的姿態，可以預見，未來“政院”與“立院”之間，每每碰上意見相左的法案，很可能就是再一次覆議攻防。

