貼紙哥黃建豪：綠博歹賭　藍做好準備了嗎？

挺韓五虎將之一的貼紙哥黃建豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）觀察藍、綠開始下鄉宣傳“國會”改革，挺韓五虎將之一、貼紙哥黃建豪接受中評社訪問指出，藍營支持者目前是“半乾不濕”，綠營支持者則是“鋪好火藥”，接下來民進黨每一天都是在拚選舉了，到底國民黨是否已認清事實且接受現實？如果起步晚又操作不力，且都是跳進民進黨規劃佈局的戰場，恐怕之後真的對藍營非常不利。



“國會”改革修法覆議案表決將在21日進行，藍綠陣營如火如荼下鄉宣講。



對此，黃建豪表示，民進黨在帶輿論風向就是想要繼續激化對立衝突，在鋪陳今年底的“釋憲”戰場，甚至明年初的罷免藍委戰場。國民黨應該固守好防線，如果沒有辦法有效反制青鳥，一旦藍營任何一席被罷免，只要少掉一席，整個就會潰堤。因此，國民黨需要先鞏固好黨內的信心，更需要積極作為，也需要有民間社團去帶動，不僅網路宣傳要有、也需要深入社會基層。



黃建豪嘆，國民黨不能永遠老是挨打，每次都是民進黨開了戰場，等到最後國民黨才跳進去防守救援。他觀察，國民黨上月根本不屑“立院”外的青鳥運動，是直到最近發現被鎖定罷免後開始感覺不對勁，不得不只好跟著投入群眾運動。



民進黨翻桌不認帳，從現在每一天都在拚選舉？



黃建豪表示，民進黨選舉從來沒有停止過，且政治活動是每分每秒的，南部的地下電台每天都在放送，網路宣傳每天也都在進行，一點一滴蠶食、滲透。民進黨真的最懂政治操作，用民主包裝獨裁，讓人不知不覺每天吃下糖衣毒藥。



黃建豪表示，去一趟菜市場，所有長輩們都在聊台灣股市很好，民進黨執政經濟很好，但試問股市好，基層真的有賺到錢嗎？高雄發展高科技產業，大家真的有賺到錢嗎？衹有帶動房價高漲、物價攀升，但是民進黨就是會讓基層聞到“肉香”。



黃建豪表示，不過，國民黨就像臭豆腐，就算弄得再好吃，遇到老外（暗喻不懂的人）一聞到臭味就跑了，根本連吃都不敢嘗試，國民黨就老是喜歡當臭豆腐，顧客沒吃到嘴裡就嚇跑了，再好吃也沒用，所以國民黨是不是應該換方式來呈現？



黃建豪表示，以前陳水扁講“選就選贏了，不然要怎樣？”現在民進黨是“輸了翻臉不認帳（台語：博歹賭），不然想怎麼樣？”國民黨去批民進黨不該做壞的示範，不如先檢討自己該去做什麼。因為這種政治鬥爭不會停止，民進黨已經嚐到執政的利益，不會輕易放掉的，民進黨慣用的手段也是鬥爭。



觀察藍綠動員都是長輩居多，風會刮起來嗎？

