傅慰孤：賴清德須向外界說清楚終戰指導為何

空軍退役中將傅慰孤接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）賴清德16日在陸軍官校的黃埔百年校慶上致詞時說，不能接受“首戰即終戰”的投降主義，被外界認為是針對2020年曾提及此語的馬英九。台空軍退役中將傅慰孤對此向中評社表示，賴可以不接受這樣的說法，但必須向外界說清楚，他的終戰指導為何，也就是如何終止戰爭。



傅慰孤說，要開戰很容易，說打就打，但領導人須先說清楚終戰指導，也就是打到什麼程度不能打了，或者是要戰到最後一兵一卒，甚至拿著掃把上戰場，全部台灣人死光，把台灣變成一個焦土，是不是這個才是賴清德的終戰指導？



傅慰孤強調，最好的“國防”政策其實是和敵人去握手，這是最少風險的避戰方式，而不要打仗，避戰謀和是上策，過程中避戰是政治問題，備戰則是軍事問題，那要如何去謀和，就要釋出善意，這才是賴清德應該思考的。



傅慰孤，浙江鎮海人，空軍官校第46期、三軍大學戰爭學院正規班、兵學研究所畢業，1997年1月出任首席副參謀長，1998年1月晉升中將，前後擔任“國防大學”空軍學院院長、“國防部常務次長”，2002年3月任空軍副總司令。退役後陸續完成元智大學機械研究所碩士、台灣大學EMBA學位。現為兩岸華孫文化藝術交流基金會董事長，中華文化孫子兵法研究會創會長。



對於賴清德強調不能接受首戰即終戰這樣的投降主義說法，傅慰孤向中評社表示，賴清德現在最應該讓全台人民清楚他的終戰原則是什麼，打到什麼程度要停止？而且要向大家說明，兩岸究竟打這場仗的目的是什麼，打完之後台灣就可以獨立了嗎？打仗的目的是什麼？



至於賴清德一直強化敵我意識，加上不能接受首戰即終戰的說法，是否代表真要讓台灣往打巷戰、城鎮戰的方向去準備？

