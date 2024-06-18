23架次陸民航機飛越金馬上空　台方：監控

數架大陸籍民航機17日飛越金馬上空。（照:“Taiwan ADIZ”粉專提供） 中評社台北6月18日電／昨（17）日有數架大陸民航機飛越金馬上空事件，民航局回應表示，下午數架民航機飛越金門及馬祖附近及上空時，高度未進入台灣所轄金門及馬祖終端管制區域，尚未影響民航機飛航。



對此，金防部發出聲明表示，受到鋒面影響，海峽及大陸沿岸地區有不良天候生成。大陸航管單位電話聯繫台灣航管單位，因天氣因素，可能有航機會繞飛馬祖、金門上空，為維飛航安全，台灣航管單位明確回覆“勿進入馬祖、金門終端管制區域”。



根據TaiwanADIZ臉書粉絲專頁表示，在17日午後記錄到接連數架陸籍航空公司民航機經“非正常”民航航路飛越“金門本島”及“馬祖本島”上空，有民眾在金門縣金城鎮目擊，從畫面中可以看到一架大陸民航機飛越。



對此，台灣空軍回應，截至17日晚上六點止，民航機因天氣因素偏航通報計有58架次，其中飛越金門地境上空15架次、馬祖地境上空8架次，由民航管制單位引導於兩萬兩千呎至四萬呎之間通過，軍方均依相關規定執行航機鑑別、監控及應處，確保空防安全。



空軍表示，大陸華南沿海地區昨日受鋒面東移影響，產生明顯對流效應及雷陣雨，影響飛航操作，民航局依“民航機偏航時控管中心與航管單位處置原則”完成偏航通報作業。



而民航局也回應指出，已在下午中方航管單位電話聯繫台灣航管單位，因天氣因素，可能有航機會繞飛馬祖／金門上空，為維飛航安全，我方航管單位明確回覆“勿進入馬祖／金門終端管制區域”，同時相關資訊均轉知軍方單位。