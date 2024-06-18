覆議案民調跌破眼鏡　游盈隆析原因

民調顯示，“行政院”對“國會”改革相關修法提起覆議案，有51.9%民眾支持，33.5%不支持。（台灣民意基金會提供） 中評社台北6月18日電／“立法院”21日將就覆議案進行表決，親綠公民團體預告重回“立法院”抗議，中國國民黨申請路權號召支持改革民眾上街聲援。而台灣民意基金會17日進行電話民調，對於民眾是否支持“行政院”對“國會”改革相關修法提起覆議案，有51.9%民眾支持，33.5%不支持。值得注意的是，年齡層分析來看，除了20到24歲外，其他年齡層都超過半數支持“行政院”的覆議案。



台灣民意基金會董事長游盈隆分析，主要有兩個原因，導致過半數支持覆議。其一，民進黨支持者希望藉此推翻法案；第二，許多民眾希望藉由覆議案來更瞭解“吵也究竟在吵甚麼”，並非是預設立場。



根據台灣民意基金會17日針對“立法院”528三讀通過的《“立法院”職權行使法》修法及《刑法》增訂，“行政院”6月6日提出7點理由，認為窒礙難行，決定退回“立法院”覆議。是否支持“行政院”這項作為？結果顯示，有28.2%的民眾“非常支持”，23.7%的民眾“還算支持”，17.4%的民眾“不太支持”，16.1%的民眾“一點也不支持”，4.8%的人“沒意見”，9.8%的人“不知道、拒答”，也就是說在20歲以上台灣人中，支持覆議的占5成2，不支持占3成四。



年齡層分析來看，除了20到24歲外，其他年齡層都超過半數支持“行政院”的覆議案。在20到24歲中，37%支持，45%反對。25到34歲中，55%支持，34%反對。35到44歲中，52%支持，35%反對。45到54歲中，51%支持，38%反對。55到64歲中，55%支持，36%反對。65歲及以上中，52%支持，22%反對。



本次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責。訪問期間是2024年6月11到13日，共3天，對象以全台為範圍的20歲以上成年人。抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。