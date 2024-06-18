核三1號機將除役　郭正亮勸郭智輝一句話

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北6月18日電／中國大陸國務院宣布中止原產於台灣的134項海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）早收清單關稅減讓，15日生效，包括台灣潤滑油基礎油等134項進口產品。同時位於屏東墾丁的核三廠1號機7月27日將除役，6月18日開始遞減運轉。對此，前“立委”郭正亮17日表示，“現在聽到的消息都是不想延役核三，但如果要做AI這恐怕是最重要的，這些是最費電的部分”，郭正亮也對“經濟部長”郭智輝說，“要給人家看一下你的規劃”。



《中時新聞網》報導，郭正亮17日在政論節目《新聞大白話》中表示，“這個‘經濟部長’我們對他期待最高，因為他來自業界有名的公司，但現在講話越來越像王美花，這實在有點意外”。郭並說，“我們會期待他會比較實在，比如核三要不要延役？現在聽到的消息都是不想延役，就是除役，除役大家也都知道賴清德要發展AI產業，AI產業美國的估計到2026年電力的需求會大量增加，增加的幅度會很驚人”。



郭正亮更說，“如果要做AI這恐怕是最重要的，這些是最費電的部分，要給人家看一下你的規劃，‘經濟部’都不給一定的答案，大家還是會緊張，這必然的”。



郭正亮最後也提到，“除非郭智輝預期到ECFA之後，我們的傳統產業會倒一片，是不是他們倒下來，所空出的用電就會剛好，如果是這樣想就很悲哀”。