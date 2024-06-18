綠委諷外星人“內閣”　卓榮泰：半個月前的事

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰上任已近1個月，雖最新民調有4成3滿意度，但民進黨“立委”對與“內閣”團隊的磨合多有不滿，更諷其為“外星人內閣”。卓榮泰18日否認道，剛開始有若干彼此不夠瞭解的地方，應都是半個月前的事了。



台灣民意基金會18日最新民調，台灣民眾對卓榮泰“內閣”的滿意度有4成3。不過，媒體報導，民進黨“立委”對“內閣”團隊多所不滿，彼此之間的想法相差甚遠，還有待磨合，特別是財經“內閣”團隊飽受非議，卓“內閣”私下被諷為“外星人內閣”。



“行政院長”卓榮泰18日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



卓榮泰表示，“內閣”上台將近1個月了，各方媒體與民眾都會非常關注所有“內閣”成員的表現。在與民進黨“立法院”黨團的互動中，剛開始或許有若干雙方不夠瞭解彼此，但這應該都是半個月前的事情。



卓榮泰說，我們經過4次與綠委餐敘溝通，也經過非常多次“立法院”的詢答互動，也經過很多次不同的會議，雙方的瞭解認識及對業務的熟悉都比以前更好。



卓榮泰認為，無論如何，所有的民調都是一個指標，不夠好的我們要努力，有鼓勵的我們更珍惜，我們永遠朝這個方向進行。希望“內閣”團隊在1個月的時候，會讓大家更清楚我們整體未來的“內閣”運作方向，及我們所提出的幾項重大的措施，我們會再陸續向民眾做報告。