台65政黨遭撤　並透露有政黨違滲透法偵查中

台“內政部”指出，現有65個政黨因違反政黨法規定，已依法廢止備案。（台“內政部”網站） 中評社台北6月18日電／台“內政部”17日晚上發布新聞稿指出，有政黨負責人及幹部疑有違反反滲透法情事，被檢調機關查扣帳冊，以致無法如期申報財報。“內政部”指出，現有65個政黨因違反政黨法規定，已依法廢止備案。



“內政部”表示，目前正值政黨法規範之政黨財務申報期間，有政黨負責人及幹部疑有違反反滲透法情事，被檢調機關查扣帳冊，以致無法如期申報財報。民政司代理司長鄭英弘受訪補充，由於案件正在偵查當中，他無法透露涉及相關案件的政黨及數量。



“內政部”指出，依“憲法”增修條文第5條第5項規定，政黨之目的或其行為，危害“中華民國”之存在或自由民主之憲政秩序者為“違憲”。政黨或其負責人及選任人員倘有破壞自由民主憲政秩序之情事，“內政部”將依相關事實提請政黨審議會後，向“憲法”法庭聲請解散。



“內政部”重申，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織之行為，以免觸犯“國安法”及反滲透法等規定而遭受處罰及解散，呼籲政黨確實遵守相關法令規範，共同維護自由民主，健全政黨政治發展。



“內政部”表示，依“政黨法”第27條規定，政黨有連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會、連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉、備案後1年內未完成法人登記者，由“內政部”廢止其備案，目前已有65個政黨因違反上開規定經“內政部”依法廢止備案；另根據政黨資訊網，目前現存政政黨共有78個。



根據廢止備案清冊，遭廢止備案政黨包含：中華新住民黨、惠民黨、百黨聯盟、台灣農漁業聯盟、綠黨社會民主黨聯盟、中華復興黨、公民反媒體壟斷聯盟、大中華共和黨、正義聯盟、自由台灣黨、世界大同黨、工黨、中國老兵統一黨、中國“國安”黨、中國民主憲政黨、中國民主統一黨、中華全民均富黨、中國婦女民主黨、中國人民行動黨、中華安青黨、中國天同黨、台灣慧行志工黨、客家黨、廣播電訊聯盟黨、台灣民主運動黨、善惡黨、中華家國黨、中華建設黨、中國新洪門黨、中華健康黨、中道盛國、中華團結聯盟、幸福勞工黨、全民參政大聯盟、虎黨、世界孫中山梅花聯盟、台灣民主自治同盟、台灣新民黨、中華道統聯盟、中華台灣原住民團結黨、中國愛國黨、中華民生經濟改革促進黨、孫文主義力行黨、和合文化黨、中國紅色統一黨、基層聯盟、台灣民意黨、中華照生黨、市地公有連線、中山梅花黨、勞工黨、聾國黨、宗教聯盟、道政聯盟、商工統一促進會、中國全民黨、中華赤色聯盟、中華全球客家黨、中華人民團結同心黨、儲存真實‧因為愛、全民稅務服務黨、創新民主黨、歡樂無法黨、台灣人民進步黨、軒轅黨。