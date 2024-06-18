藍委羅智強民主學校7月開新課　藍黨團相挺

藍委羅智強(中)宣布“民主學校第五期”營隊7月中旬開課，藍委林沛祥(左)及牛煦庭出席記者會表達支持。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月18日電（記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”羅智強今日宣布將於7月13日和14日舉辦第五期民主學校研習營，此次活動將首次與國民黨“立法院”黨團聯合主辦，旨在提供青年學員深入瞭解“國會”運作及國政改革的機會。課程內容有模擬“立法院”八個委員會的運作方式，並邀請“立委”和專家學者共同參與。課程結束後，表現優秀的學員將有機會實習，進一步瞭解“國會”工作。



藍委羅智強18日上午於“立法院”舉行“民主學校第五期”營隊發布記者會。



羅智強於記者會上宣布，民主學校將與國民黨“立法院”黨團合作舉辦第五期的研習營。他表示，自2023年3月創辦以來，民主學校已培訓了119位青年學員，平均年齡為24歲。第四期活動於今年3月舉行，主題為“國會”改革，反響熱烈，共有120位學員報名，最終因場地限制選取了36位學員參加。



羅智強表示，民主學校每年舉辦兩期研習營，以中班制的形式進行，提供深入的訓練課程。除了訓練營，還會挑選學員進行約三個月的實習，讓他們直接到“立法院”工作。例如，第四期活動結束後，13位學員組成“國會”工作坊，進行了三個月的進階培訓，並推薦到各“立委”辦公室實習，包括中國國民黨籍“立委”林沛祥、牛煦庭、廖偉翔等“立委”的辦公室。