郭智輝說不必每房裝冷氣是誤會　強調不缺電

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月18日電（記者 俞敦平）針對近期網友爆料核三廠柴油機組運作及水庫放水發電引起的缺電疑慮，台“經濟部長”郭智輝今受訪時表示，這些都是例行性測試，並非缺電所致。此外，他也針對核三1號機組將於7月除役時的電力供應準備情況進行了說明，他保證不會影響穩定供電。對於他日前受訪時提出不必每房裝冷氣的爭議，他強調是誤會，主要是要強調節能的重要性，呼籲民眾使用高效能冷氣以降低電費，並避免讓無人使用的空間讓冷氣空轉。



近期有網友爆料指出，核三廠啟用了柴油機組，連翡翠、石門水庫也進行了放水發電，引發了是否缺電的疑慮。對此，郭智輝表示，核三廠及水庫的發電機組進行例行性測試是為了確保設備運作正常，這些措施並不代表電力供應不足。他強調，目前沒有缺電的情況，呼籲民眾不必過度擔心。



面對即將於7月除役的核三1號機組，郭智輝指出，相關替代電力的準備工作已經到位，確保電力供應的穩定。他強調，政府已經提前規劃並準備了上線的基礎設施，以應對核三1號機組除役後的電力需求。



針對近日因“不必每房裝冷氣”的言論引起的爭議，郭智輝進一步解釋，強調他並非反對每個房間裝冷氣，而是希望民眾能夠節約用電。他建議，在無人的房間應關閉冷氣，以達到節能效果。此外，他也提到，“經濟部”在過去已經補助了約170萬台節能冷氣，期望民眾能更換高效能冷氣或冰箱，從而提升能源使用效益。他指出，這樣不僅有助於節能，也能減少電費開支。