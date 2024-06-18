新青安貸款帶頭炒房！卓榮泰：下周全面檢討

左起，台“財長”莊翠雲、“行政院長”卓榮泰、“內政部長”劉世芳。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月18日電（記者 楊騰凱）台官方2024選前端出“新青安貸款”，以照顧年輕人購屋為由，鬆綁房貸貸款額度與還款年限，事後造成全台房價飆漲，被指炒房元兇。“行政院長”卓榮泰今日表示，下周將召開正式會議，就外界的質疑做全面檢討。



民進黨政府在2023年選前端出“新青安貸款”政策，將原本的“青年安心成家購屋優惠貸款”升級，貸款額度從新台幣800萬元提升至1000萬元，還款年限從30年延長至40年，寬限期從3年延長至5年。申請資格為年滿18歲，且借款人、配偶、未成年子女名下皆無自有住宅。但也激發全台房價節節升高。



卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”備詢。



中國國民黨籍“立委”廖偉翔指出，2024選前政府端出“新青安貸款”的政策牛肉，貸款金額調高到1000萬元，還款年限也延長到40年，只償還利息暫緩還本金的寬限期延長到5年，這有符合居住正義的政策嗎？是居住正義還是炒房？



廖偉翔表示，就結果來看，這就是頭痛醫頭，腳痛醫腳的政策，今年第一季全台建物移轉棟數達到8.1萬棟，是近13年來次高。



廖為翔指出，台灣銀行、合作金庫、土地銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行的購物貸款累計到2382億元，是歷年的同季新高，其中承作新青安貸款佔了39%。



廖偉翔表示，今年第一季台灣六個“直轄市”加上新竹縣市的房價增漲將近一成，是歷史新高，所以這個政策是沒有符合居住正義的。